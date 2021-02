Furgone fa manovra e non la vede: donna investita e uccisa a Barcola

TRIESTE - Una donna è morta questa mattina in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da un furgone. È accaduto in via Bonafata, a Barcola. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il conducente del furgone, impegnato in una manovra, non avrebbe notato la donna e la avrebbe investita. La vittima, una donna di età apparente tra i 60 e i 70 anni, è morta poco dopo. Sul posto stanno operando la Polizia locale e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA