+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

TRIESTE - Incidente oggi, 18 agosto, a Trieste, sulla spiaggia dei Filtri. Un'imbarcazione fuori controllo si è schiantata a tutta velocità sulla spiaggia, prendendo immediatamente fuoco. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Sul posto anche la polizia. Secondo una prima ricostruzioneLa barca ha iniziato a fare cambi di direzione improvvisi in mare prima di andare a schiantarsi contro l'arenile. Questo ha messo in allarme i bagnanti che, per fortuna, sono riusciti ad uscire dall'acqua prima che la barca sopraggiungesse.