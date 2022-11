Affonda barca di 8 metri nel canale a Trieste. Sommozzatori in acqua con la Bora

TRIESTE - Mattinata di lavoro per i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando dei vigili del fuoco di Trieste che sono intervenuti per il recupero di un’imbarcazione affondata nel canale di Ponterosso, in centro città. Giunti sul posto i vigili del fuoco si sono immersi e utilizzando gli appositi palloni di sollevamento hanno riportato a galla il natante, di circa 8 metri, che successivamente è stato caricato su un camion. Durante le fasi del recupero, resosi necessario per evitare che il carburante e gli olii presenti nel propulsore dell’imbarcazione inquinassero l’ambiente marino, era presente anche personale della Capitaneria di Porto di Trieste.