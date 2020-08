Paura in mare, barca a vela rischia di affondare: diportisti soccorsi

TRIESTE- Il Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico e il personale nautico del Porto vecchio dei Vigili del fuoco, hanno recuperato un' imbarcazione in avaria di fronte al porticciolo di Duino. A causa di una falla, il natante, una barca a vela, ha incominciato ad imbarcare acqua. I diportisti che si trovavano a bordo, hanno allertare la Capitaneria di Porto che ha immediatamente avvisato la sala operativa dei vigili del fuoco. I soccorritori, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il natante e a trainarlo in un cantiere presso il Villaggio del Pescatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA