Barbecue finisce in tragedia, la fiammata investe due ragazzi: ricoverati in gravissime condizioni

TRIESTE - Nella tarda mattinata di oggi di venerdì 10 luglio in via Giovanni Battista Monfalcon, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con la prima la seconda partenza più due autobotti, a seguito di un infortunio domestico che ha riguardato quattro ragazzi minorenni. Il gruppo di giovani stava facendo una barbecue nel giardino di una abitazione quando c'è stato, per cause in fase di accertamento, una violenta fiammata. La fiammata ha colpito due ragazzi mentre altre due ragazze sono rimaste illese. I due giovani sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I Vigili del Fuoco stanno svolgendo le operazioni di messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA