Bagno in mare, poi si siede sul molo: multato un 51enne

TRIESTE - E' stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica un genovese di 51 anni. Aveva appena fatto un bagno a mare ed era seduto nei pressi del molo Audace.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 1 gennaio. Inoltre, la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino: è stato fermato da una Volante e alla richiesta degli operatori della sua presenza in strada ha assunto un comportamento aggressivo. E' stato anche sanzionato amministrativamente in quanto ha violato la normativa antipandemica trovandosi in strada senza giustificato motivo e privo di mascherina. Poco prima è stato sanzionato per ubriachezza e per la violazione delle norme anti-Covid 19 un milanese residente in città. E’ stato fermato e identificato da personale della Volante in via Castaldi. Stessa sorte per un cittadino nato in Croazia fermato in piazza Garibaldi.

