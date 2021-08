Backgammon on the beach, il veneziano Martinello vince il titolo e fa "manita": 4 giorni di eventi con giocatori di 6 diversi Paesi

GRADO (Gorizia) - La 22. edizione di "Backgammon on the beach" a Grado ha animato l'ultimo weekend della località balneare del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione, nelle 4 giornate di eventi, 50 giocatori arrivati da tutta Italia e stranieri di Austria, Argentina, Germania, Slovenia oltre a una coppia di forti "players" australiani. Location del torneo il giardino della centralissima spiaggia dell’Imperatore.

Al termine di sfide spettacolari e molto combattute nuovo Campione del Nordest si è laureato il veneziano Boris Martinello che ha superato in finale 9-5 l'austro-sloveno Matthew Charlesworth. Martinello conquista il titolo per la quinta volta su 11 partecipazioni al torneo (una manita di vittorie) e ha ora il diritto di partecipare al grande torneo Wbf di Innsbruck in ottobre.

Il triestino Daniele Rotondo è stato il vincitore del torneo Isola d’Oro. Ai vincitori coppe e premi della Worldwide Backgammon federation con cena di gala e premiazioni al ristorante L’Ingordo '96 di Grado.

