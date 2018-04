Baciato dalla fortuna: gratta e vince mezzo milione di euro

di E.B.

MONFALCONE - La fortuna passa per il Friuli Venezia Giulia e precisamente a Monfalcone (Gorizia) dove è stata realizzata una vincita digrazie a un biglietto del "Gratta e Vinci" della serie "Doppia Sfida". «Stupore e felicità. Queste sono le prime sensazioni che ho provato quando ho saputo della vincita. Sebbene non sappia chi sia il vincitore o la vincitrice, desidero augurargli tanta felicità nella speranza che la somma vinta possa contribuire a realizzare i suoi sogni» ha commentato, titolare del punto vendita in via Duca D'Aosta dove si è verificata la vincita. Il fortunato avrebbe depositato il biglietto vincente in banca, unico modo per procedere all'incasso.Nel 2018 in Friuli Venezia Giulia - riferisce Lottomatica - il "Gratta e Vinci" ha distribuito complessivamente vincite per. In tutta Italia ne ha distribuite complessivamente per oltre 1,7 miliardi di euro, +3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017.