Mangia le bacche dell'"albero della morte": 37enne salvato in extremis

TRIESTE - Mangia bacche velenose e rischia di morire. Vititma un uomo di 37 anni, salvato in extremis grazie alla circolazione extracorporea, come riporta Il Piccolo. Il 37enne triestino aveva ingerito le bacche della pianta soprannominata “albero della morte”, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia a Cattinara in gravissime condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA