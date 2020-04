Autostrada A4, da lunedì 6 limitazioni al traffico per lavori di manutenzione

TRIESTE - Da lunedì 6 aprile, sono previste alcune limitazioni al traffico sull'autostrada A4, nel tratto tra Lacotisce e Valico Rabuiese. Il provvedimento dell'Anas viene adottato per consentire interventi di manutenzione periodica degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie Carso e Montedoro. Nel tratto considerato sarà attivo il restringimento della carreggiata in direzione Slovenia, mentre da giovedì 9 a sabato 11 aprile i lavori interesseranno la carreggiata in direzione Italia, anche in questo caso con il solo restringimento e indirizzamento del traffico sulla corsia di marcia. Per quanto riguarda il tratto tra Padriciano e Rozzol Melara, la carreggiata in direzione Venezia sarà chiusa al traffico da mercoledì 15 a sabato 18 aprile, mentre quella in direzione Trieste sarà chiusa lungo la stessa tratta da lunedì 20 a giovedì 23 aprile. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla statale 202 Triestina. © RIPRODUZIONE RISERVATA