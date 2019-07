Autovie Venete, scatta lo sciopero dei lavoratori per quattro ore

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - In occasione dello sciopero nazionale dei trasporti, indetto da Fit Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Cisal Trasporti, l'astensione dal lavoro del personale turnista delle autostrade (Impianti, Centro Radio Informativo, manutenzione d'urgenza, viabilità, esazione). Per il resto del personale lo sciopero è indetto sulle 8 ore lavorative (per i part time ne copre l'intera durata) della giornata. Lo rende noto Autovie Venete. La Concessionaria ricorda inoltre che sono garantite - come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali e quindi anche della circolazione e sicurezza stradale - le attività di soccorso sanitario e meccanico (le centrali per la ricezione e lo smistamento delle chiamate ai centri di soccorso dovranno assicurare i livelli minimi di servizio) e quelle legate alla sicurezza stradale (viabilità, centro radio informativo, funzionamento degli impianti, informazione sulla sicurezza).Per quanto riguarda invece il, è ancora una volta bollino rosso con transiti in aumento già dalla mattinata di domani,sia sulla A4 sia sulla A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, con un’ulteriore intensificazione attesa per la serata., con traffico più che sostenuto in entrambe le direzioni di marcia della A4, così come sulle corsie - in direzione Trieste - della A57, mentre sulla A23 il flusso interesserà soprattutto la carreggiata. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 16. Bollino giallo – ovvero traffico intenso ma non congestionato – per domenica 21 luglio su entrambe le direzioni di marcia in A4, mentre in A57 il traffico sarà più sostenuto solo in direzione Trieste. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22.