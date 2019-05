Autovie Venete: Maurizio Castagna riconfermato alla presidenza

di E.B.

TRIESTE - Maurizio Castagna, Consiglio di Amministrazione ridotto da sette a cinque membri e statuto modificato per riportare l'esercizio all'anno solare (attualmente andava dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo). L'assemblea della Concessionaria autostradale, riunitasi a Trieste, ha approvato all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno.in modo da "consentire alla società, in questa fase delicata e complessa di supportare efficacemente il completamento delle opere in fase di realizzazione e le manutenzioni dell'infrastruttura per garantire all'utenza, quanto prima, la fruizione della tratta autostradale ammodernata, con una gestione efficiente nell'ottica della preservazione del valore del patrimonio aziendale", ha commentato la presidente di Friulia,che, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia ha formulato le varie proposte.