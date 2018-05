Auto tampona tir in autostrada: un ferito, traffico in tilt

di E.B.

TRIESTE - Traffico in tilt sul, all'altezza dell'area di servizioa causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 13. Un'auto ha tamponato un tir e il conducente della vettura è rimasto ferito seppur in modo non grave.E' stato trasportato all'ospedale di Cattinara per ulteriori valutazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto anche polizia stradale e personale sanitario del 118 con automedica inviata da Santa Croce e ambulanza da Monfalcone. Per la durata dell’intervento il traffico dei mezzi pesanti è stato fermato.