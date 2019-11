Velocità elevata e pioggia: l'auto schizza e rimbalza sui guardrail /Ft

di E.B.

TRIESTE -sull'ex grande viabilità, in direzione del Molo Settimo, ieri sera, 5 novembre, attorno alle 22.30. Un giovane alla guida di una Polo hadistruggendo la vettura. Fortunatamente è rimastoma la vettura è stata distrutta. All'origine dell'incidente, è verosimile vi sia stata unanon adeguata su quel tratto di strada reso pure scivoloso dalla. Sul posto la polizia locale per i rilievi ed il soccorso stradale per la rimozione del mezzo a cura della ditta Fratelli Orlandi.