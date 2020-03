© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -nella tarda serata di ieri, 8 marzo, all'interno della Galleria Carso dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per un'autovettura capottata. Il conducente é uscito autonomamente. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non si segnalano persone ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dal sinistro. Sul posto anche la Polstrada e il personale Anas.