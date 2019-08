Auto si ribalta appena uscita dalla galleria Carso: quattro persone coinvolte

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Bruttissimo incidente intorno alle 11.30 di lunedì 5 agosto subito dopo la, in direzione Trieste, in prossimità dello svincolo per Cattinara. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un'auto che, per cause ancora da accertare, si eraautonomamente. Tre dei quattro occupanti sono usciti da soli dal mezzo mentre la quarta persona ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. Per tutti le condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area del sinistro e del veicolo incidentato. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas.