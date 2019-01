L'Alfa prende fuoco, l'automobilista si salva in extremis

di E. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un'Alfa 159 ha preso fuoco questa sera a Bagnoli della Rosandra (San Dorligo della Valle): il conducente stava transitando lungo la strada quando si è accorto che l'auto aveva preso fuoco quindi si è fermato scendendo dal veicolo in fiamme salvandosi giusto in tempo. L'incendio non ha causato feriti. E' possibile che a provocare le fiamme sia stato un cortocircuito. Altri due veicoli in sosta (un'auto e un camper nuovo di zecca) hano subito danni da calore. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Muggia con il supporto dell'autobotte della sede centrale del capoluogo giuliano.