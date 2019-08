Auto distrutta dal fuoco vicino alla stazione: è mistero sulle cause

di E.B.

TRIESTE - Intorno alle ore 8.30 una squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco è intervenuta in Viale Miramare,per l'incendio di un'autovettura. Giunti sul posto, hanno trovato un'automobile parcheggiata,e hanno immediatamente provveduto allo spegnimento con la manichetta ad alta pressione. Nell'incendio non sono state coinvolte persone e non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia.