TRIESTE - I Vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti sulla Strada Statale 202 all'altezza di Cattinara e in direzione Trieste per un incendio di un'autovettura. I quattro occupanti del mezzo, due adulti e due minori, sono scesi autonomamente e hanno attivato immediatamente i soccorsi.

L'incendio è stato spento con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione, le cause sono da accertare.Sul posto la Polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA