Auto contro fermata dell'autobus: quattro feriti, anche minori

TRIESTE - Quattro persone, tra cui anche minori, sono rimaste lievemente ferite dopo che un'auto è andata a sbattere, oggi nel primo pomeriggio, contro la segnaletica verticale di una fermata dell'autobus vicino a una scuola di via Forlanini a Trieste. Secondo una ricostruzione, al momento dello scontro alcuni passeggeri stavano salendo sul mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, tre ambulanze, un'automedica e la polizia locale.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento; è probabile che l'urto contro la segnaletica abbia contenuto le possibili conseguenze del sinistro. A quanto si apprende, un passeggero del bus, un pedone e una passeggera dell'auto sono stati portati all'ospedale Cattinara, mentre un'altra persona è stata portata all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dallo scontro.

Ultimo aggiornamento: 16:55

