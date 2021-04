Guida per centinaia di km in stato confusionale, 78enne salvato dalla Stradale al Lisert

TRIESTE - Ha percorso, in stato confusionale, centinaia di chilometri alla guida della propria auto, fino a quando si è imbattuto in una pattuglia della Polizia Stradale che, nei pressi della barriera di Trieste-Lisert, lo ha visto disorientato e fermato, evitando rischi anche per il traffico.

Si tratta di un automobilista - classe 1942 - partito dalla provincia di Bergamo, dove i parenti lo stavano attendendo e avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa.

Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio del 27 aprile lungo la carreggiata est dell'autostrada A4 Venezia-Trieste. L'uomo, 78enne, ha chiesto confusamente informazioni alla pattuglia che, intuendo immediatamente la delicatezza della situazione, ha provveduto a supportarlo. Una volta rassicurato, gli agenti lo hanno identificato appurando che si era allontanato la sera precedente dal proprio paese nella bergamasca.

L'anziano, nonostante avesse viaggiato tutta la notte, è apparso in buono stato di salute. Ha potuto riabbracciare i propri familiari che lo hanno raggiunto in serata presso la Sezione di Polizia Stradale di Gorizia

APPROFONDIMENTI PADOVA Gira a vuoto per ore e si perde in tangenziale: automobilista...