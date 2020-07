Autista di una ditta di autotrasporti ruba una motrice: denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per appropriazione indebita un cittadino serbo di 56 anni. Autista di una ditta di autotrasporti di Trieste, privo di alcuni requisiti per la guida di mezzi pesanti, ieri si è appropriato di una motrice e si è allontanato dal parcheggio antistante la Risiera di San Sabba, dove il mezzo era posteggiato. Sono stati allertati gli equipaggi sul territorio ed è stato informato il Coa - Centro operativo autostradale, che ha accertato la presenza del mezzo in A4. Grazie al Gps, l'uomo è stato rintracciato nei pressi di Godega di Sant'Ubaldo, in provincia di Treviso, da una pattuglia della Polizia Stradale. Dopo le formalità di rito, il serbo è stato denunciato e sanzionato per una serie di contravvenzioni al codice della strada, mentre la motrice è stata restituita ai responsabili della ditta che si erano presentati in mattinata in Questura per segnalare l'episodio. © RIPRODUZIONE RISERVATA