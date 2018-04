Augura la morte a Berlusconi, Savino (Fi): «Con M5s purghe etniche»

di E.B.

TRIESTE - «Odio sociale, purghe etniche, processi sommari: ecco cosa ci aspetterà se il M5s andrà al governo». Lo ha dichiarato l’onorevole di Forza Italiaalla notizia del consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Campagnola (Reggio Emilia)che ha augurato la morte al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con un post su Facebook.«Il signor Rajinder Singh - continua Savino - adesso che tutto il mondo gli si rivolta contro, ha un bel daffare a ritrattare, a nascondersi dietro mille scuse e arrampicandosi sugli specchi affermando che le sue erano dichiarazioni personali. Ma chi condivide i valori della nostra democrazia e della nostra civiltà cristiana e democratica non augura la morte a nessuno. Questo giustizialismo rancoroso è una minaccia per la stabilità sociale». Per la parlamentare azzurra: «E' necessario che il Movimento 5 stellee da questa persona chiedendo le sue dimissioni ed espellendolo dal loro movimento. Se ciò non avvenisse significa che i figli del Grillo hanno in mente di istituire un Comitato di Salute Pubblica e tagliare tutte le teste degli avversari per il successo della “rivoluzione” pentastellata". Questo il testo pubblicato dal consigliere: "Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l'unico modo". La vicenda, raccontata dall'edizione odierna della Gazzetta di Reggio, ha sollevato un vespaio di polemiche.