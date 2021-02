Giovane attivista Lgbt picchiato a sangue per strada con due amici

TRIESTE - Un noto esponente della comunità Lgbt V è stato aggredito e picchiato ieri sera insieme con due amici, nella piazza del piccolo comune di Monrupino, sul Carso triestino. Antonio Parisi era appena uscito con i due amici da una osmizza - tipico locale di ristorazione della zona - dove aveva trascorso alcune ore, quando sarebbe stato aggredito e picchiato. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono giunti sul posto insieme con i sanitari, i quali hanno portato i tre in ospedale per le cure.

Il più grave ha riportato contusioni varie guaribili in 15 giorni. A rendere nota l'aggressione è stato un post dello stesso Parisi, ieri sera, in cui sono pubblicate anche le foto delle vistose ferite riportate e alcuni abiti insanguinati. Sia le vittime che gli aggressori - potrebbe trattarsi di tre giovani - erano sotto effetto di alcol. Questi ultimi sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. Parisi è noto soprattutto per aver istituito una famosa festa, la Jotassasina. Sono numerosi, da ieri, i messaggi di solidarietà nella rete per le vittime, da più parti definita aggressione a sfondo omofobo

