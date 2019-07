Attimi di paura, crolla il tetto di una casetta: vigili del fuoco in azione

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura questo pomeriggio in via dei Giardini nel rione di Servola dove sono intervenuti i vigili del fuoco per il cedimento del tetto di una casetta di due piani. Giunti sul posto, hanno constatato che il crollo interessava una porzione di circa 10 metri del tetto. Non vi erano persone all’interno della casa nel momento della caduta.Quindi, dopo un'attenta ispezione, è stato dichiarato inagibile il piano superiore dell'abitazione, provvedendo a coprire lo squarcio con dei teloni. Sul posto la Polizia edilizia.