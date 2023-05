Attimi di paura a bordo del bus: in mano teneva un paio di grosse forbici

TRIESTE - Attimi di paura questa mattina, 8 maggio, a bordo dell'autobus 37 in transito da piazza Goldoni. L'autista ha notato, all'interno del mezzo, una donna, in evidente stato di agitazione, che impugnava un paio di forbici di grosse dimensioni. Preoccupato per un eventuale degenerare degli eventi, è sceso e ha fermato una pattuglia dei Carabinieri di passaggio nella zona, richiedendo il loro intervento. I militari sono saliti a bordo del bus e, fatti scendere gli altri passeggeri, si sono avvicinati alla donna tentando di dialogare con lei. Sulle prime la stessa non si è dimostrata collaborativa, fingendo di non accorgersi dei Carabinieri che comunque senza veemenza, sono riusciti a disarmarla. La stessa è stata quindi condotta fuori dall’autobus e poi in Stazione Carabinieri di Barcola per i dovuti atti.