Atti osceni al mare davanti a bimbi e mamme: denunciato un 32enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino ucraino del 1988. Il fatto è accaduto sul litorale di Barcola alla presenza di molti minori. Sul posto personale della Squadra Volante della Questura allertato dalle segnalazioni arrivate tramite il 112 da parte dei bagnanti. L’uomo, molesto, è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza © RIPRODUZIONE RISERVATA