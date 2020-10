Raffica di veicoli non assicurati, sanzioni per 14mila euro

TRIESTE - Nel corso dell’ultimo bimestre il Nucleo Operativo e Radiomobile di via Hermet ha continuato l’attività di prevenzione ed implementazione della sicurezza stradale rinvenendo e sequestrando sulla pubblica via 16 veicoli, tra vetture e motocicli, privi di copertura assicurativa. In taluni casi i veicoli sono risultati privi di copertura da oltre un anno. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 14mila euro. Nella maggior parte dei casi i veicoli sono stati poi avviati a demolizione da parte degli stessi proprietari. Il fenomeno dell’abbandono su strada dei veicoli privi di copertura assicurativa continua a dimostrarsi tendenzialmente in crescita, comunque costantemente monitorato dai reparti dell’Arma sul territorio provinciale.

