Aspiranti dottori: al via i test di ammissione, entrerà uno su 4

di E.B.

TRIESTE - Conto alla rovescia per i test di ammissione alle facoltà universitarie con accesso programmato. A rompere il ghiaccio saranno domani gli aspiranti "camici bianchi". Atteso in Friuli Venezia Giuliache si contenderanno uno dei 317 posti a disposizione per i corsi di laurea in Medicina: saranno 704 i candidati che si presenteranno a Trieste (170 posti), 550 a Udine (147). Una quota in leggero calo rispetto all'anno scorso (1.331) a fronte di un aumento di posti (42 in più).. La prova nazionale prevede 60 quesiti tra cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica e fisica e matematica; cento i minuti a disposizione per svolgerla. A cimentarsi con i quiz saranno anche i candidati all'accesso al corso di laurea in Odontoiatria:, 66 i pre-iscritti. A distanza di una settimana toccherà poi ai colleghi delle professioni sanitarie: il test di accesso a queste facoltà è fissato per tutti gli atenei l'11 settembre.