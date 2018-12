Asili nido gratis dopo il secondo figlio: la Giunta stanzia 14 milioni di euro all'anno

TRIESTE - «La Giunta ha approvato un importante provvedimento a sostegno della natalità nella nostra regione, destinando una somma che a regime vale 14 milioni di euro per ogni annualità, con la finalità di dare sostegno alle famiglie con più figli». Lo rende noto l'assessore Fvg alle Finanze, Barbara Zilli, commentando l'approvazione nella seduta della Giunta di un emendamento alla legge di Stabilità che prevede un aumento dello stanziamento di bilancio per rendere sostanzialmente gratuita, tramite un contributo fino a 600 euro, la frequenza degli asili nido per i figli successivi al primo a favore dei nuclei familiari con Isee fino a 50 mila euro. Viene dunque allargato il contributo anche ai nuclei familiari del cosiddetto «ceto medio» fino ad oggi escluso dell'accesso all'abbattimento delle rette. «Si tratta di una misura strutturale di sostegno alla natalità e che promuoverà anche la conciliazione tra maternità e lavoro dando sostegno alle famiglie della nostra regione: abbiamo dato attuazione a un punto cardine del programma della Giunta Fedriga», ha commentato Zilli.

