Artista di strada "stecca" il suo rientro in Italia: arrestato

TRIESTE - La caciara assai rumorosa che facevano lungo le vie, per attirare l’attenzione dei passanti e recuperare qualche monetina, non era proprio sempre gradita dai residenti e soprattutto lo squillo della tromba risultava alquanto fastidioso. E così gli improvvisati artisti di strada avevano rimediato un foglio di via con divieto di ritorno. Il trombettista, però, non ha voluto saperne di andarsene, volendo farsi apprezzare per i suoi virtuosismi musicali. E così l’inosservanza reiterata del foglio di via ha comportato per lui, sotto il profilo penale, una libertà controllata. A questo punto il musicista - un cittadino romeno di 43 anni - si era allontanato rendendosi irreperibile, ma la libertà controllata violata era diventata nel frattempo una pena detentiva.

La “banda musicale” è stata nuovamente controllata dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnati con la pattuglia di dei Carabinieri di Aurisina nei controlli di retrovalico: i musicanti sono stati intercetati mentre facevano rientro in Italia. Il trombettista era infatti ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 15 giorni di arresto come pena detentiva per la conversone della pena pecuniaria e dei giorni di libertà controllata non scontati per i fatti commessi a Campobasso nel 2020. Ora si trova nel carcere di Udine.