Arsenale di armi in casa: arrestato il terzo complice, era in Spagna

TRIESTE - Si chiude il cerchio sull'arsenale scoperto dalla Polizia di Stato tra Duino e Monfalcone con l'arresto in Spagna del terzo complice. Si tratta di, ricercato a livello internazionale dopo che l'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica-D.D.A di Trieste, l'8 febbraio scoso, aveva portato la Squadra Mobile del capoluogo giuliano a rinvenire in una villetta a Duino Aurisina un vero e propriocomuni da sparo ed armi da guerra quali un lanciarazzi militare con relativo proietto, oltre a svariate cartucce. L’immobile era stato preso in affitto dal Folla e veniva utilizzato dallo stesso come dimora. La perquisizione è stata estesa all'abitazione di residenza dell'odontotecniconel comune di Monfalcone,dove è stata trovata una pistola mitragliatrice “Scorpion”con relativo caricatore, mentre, presso l’abitazione del Folla, a Turriaco (Go), sono state ritrovate diverse cartucce per pistola di vario calibro. Padre e figlio sono stati arrestati: il terzo complice nell’occasione non venne rintracciato rendendosi irreperibile. Le ricerche in campo internazionale hanno consentito alla Polizia spagnola, di rintracciare durante un controllo il Folla arrestandolo. Il professionista si trova attualmentein attesa del compimento delle procedure estradizionali per la consegna in Italia.