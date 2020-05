Migranti in quarantena, maxi-tendone al confine con la Slovenia

TRIESTE - L'Esercito Italiano ha allestito un tendone dove saranno ospitati alcuni migranti perché vi trascorrano il periodo di quarantena. La grande struttura, con i colori mimetici dell'Esercito, è stata montata in prossimità del confine con la Slovenia, a Fernetti, sul Carso triestino, nei pressi di Casa Malalà, altra struttura già adibita a luogo di accoglienza. L'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha parlato oggi, 8 maggio, di «emergenza nell'emergenza» intendendo i nuovi continui arrivi di migranti da oltreconfine, ripresi da una decina di giorni. A gruppi di poche decine, i migranti giungono in Italia attraverso la Slovenia percorrendo la cosiddetta “rotta balcanica”. La tenda montata dall'Esercito rientra nell'iniziativa di allestire aree temporanee nella provincia di Trieste per garantire l'isolamento di chi arriva. Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA