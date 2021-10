Armati di coltello e con pitbull al guinzaglio rapinavano i ragazzi: arrestati tre ventenni

TRIESTE - Armati di coltello e con al guinzaglio un pitbull e un dogo argentino rapinavano ragazzi per la strada. I carabinieri di via Hermet sono riusciti ad ammanettare tre giovani, tutti poco più che ventenni (due triestini e un udinese) già con diversi precedenti di polizia alle spalle. Le rapine sono state messe a segno a settembre. Le indagini hanno preso l’avvio dal primo episodio, avvenuto all’interno del giardino pubblico di via Giulia. Due minorenni erano stati rapinati degli zaini e di un cellulare. Le stesse vittime avevano fornito elementi utili all’identificazione del principale autore del reato, definendolo come una persona da qualche tempo gravitante nel capoluogo e utilizzatore di un non meglio precisato profilo instagram. Le ricerche effettuate sui social hanno permesso ai carabinieri di rintracciare il profilo, anonimo, dell’autore del reato e orientare le indagini.

APPROFONDIMENTI PORDENONE Chiedono l'elemosina e importunano i passanti: rispediti in... CRIMINALITA' Aggredita e rapinata in calle all'ora di cena: i malviventi sono... VERONA Rapina e aggressione a coetaneo, baby gang di 4 minorenni arrestata FOLLIA DEL SABATO SERA Armato di coltello pesta a sangue e rapina due ragazzi: 20enne in... TREVISO Rapina in centro a Treviso: presa la banda di ragazzi, hanno tra i 15...

La seconda rapina, avvenuta nella notte successiva nelle vicinanze di piazza della Borsa, ha visto come parte lesa uno studente universitario, minacciato con due coltelli e rapinato del cellulare mentre rincasava a piedi da solo, dopo una serata con gli amici. Subito erano emerse analogie con il modus operandi e le caratteristiche fisiche dei responsabili della rapina del giorno precedente. Inoltre, i militari hanno utilizzato le immagini di una telecamera di sorveglianza cittadina che aveva ripreso l’esatto momento della rapina. L'ultima ha visto come vittime due ragazzi poco più che ventenni. Anche in questa circostanza i rapinatori erano armati di un coltello. Una delle vittime era stata anche presa a botte dopo aver tentato la fuga per sottrarsi ai suoi assalitori. Sono stati i ragazzi rapinati a segnalare la presenza di due cani, un pitbull e un dogo argentino tenuti al guinzaglio dai rapinatori in occasione delle prime due rapine.