Polizia arresta due passeur, nei furgoni decine di persone: tentano la fuga ma sono arrestati

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un cittadino italiano e un cittadino romeno. Il primo è stato sorpreso dal personale del settore polizia di frontiera di Gorizia, nei pressi dell'ex valico confinario di Casa Rossa (Gorizia), a bordo di un furgone con 32 persone di origine asiatica, di età compresa tra i 20 e 35 anni, privi di documento.

L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti in via Alviano nei pressi dell'ateneo. Il cittadino romeno, entrato in Italia con il furgone ma a bordo di un'autovettura con funzioni di «staffetta», dopo aver anch'egli tentato la fuga è stato fermato poco distante da due operatori della polizia di Frontiera. I due passeur sono stati chiusi nella casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria; il furgone e l'autovettura sono stati posti sotto il vincolo del sequestro penale.