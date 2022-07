Rasava l'erba ma ripuliva anche i portafogli: giardiniere in manette

TRIESTE - Competenza e rapidità erano doti a lui riconosciute tanto da renderlo ricercato. In un primo momento per affidargli il lavoro di sistemare le piante e i fiori in giardino, e poi per sapere che fine fanno soldi e gioielli. L'uomo, con le sue mani, non era abile solo per innesti e invasi, ma soprattutto per ripulire le banconote dai portafogli e i gioielli dai cassetti delle case dove andava a lavorare come giardiniere. La sua ricerca è terminata con il controllo dei carabinieri di Aurisina, impegnati assieme alla pattuglia di Basovizza, in un controllo di retrovalico. Si tratta di un romeno di 28 anni, ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 10 mesi di reclusione per furti in abitazione. È stato dunque arrestato e portato al carcere del Coroneo.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Maestro di yoga "furbetto": ecco il metodo usato per... PORDENONE Due 15enni si aggirano tra i condomini: fermate con attrezzi da...