Trieste. Facchino abusivo terrorizzava i turisti a suon di sputi: 30enne arrestato mentre scappa in Spagna

TRIESTE - Intraprendente e solerte, sfilava di mano i bagagli ai turisti sulle pensiline della stazione ferroviaria e, alla modica cifra di 15 euro, glieli trasportava dove desideravano. Di fronte a un rifiuto però si trasformava in una belva e aggrediva l’ingrato turista con spintoni, insulti e sputi. E così la sua carriera di fattorino abusivo ha subito un tracollo per la continua collezione di denunce. Fino a quando ha deciso di abbandonare il mestiere e cercare fortuna altrove. Ma rimaneva il fardello delle denunce trasformatesi nel frattempo in condanne.

Nei giorni scorsi l'uomo, un 30enne di nazionalità romena, è stato controllato da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Basovizza: stavolta però era lui un turista, e viaggiava carico di bagagli su un pullman di linea diretto in Spagna. L’uomo era infatti ricercato per un mandato di cattura, dovendo espiare la pena di anni 1 e 8 mesi per lesioni personali e inosservanza al foglio di via per fatti commessi a Firenze nel 2014. Così i carabinieri di Basovizza lo hanno arrestato e ora si trova nel carcere di Gorizia.