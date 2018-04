Quattro serre di marijuana a km zero: sequestrati quasi 5 chili di droga

di Paola Treppo

TOLMEZZO e TRIESTE -in serra, semi, piante, essiccata e fresca. A chilometri zero. L'hanno trovata, anche in mezzo aie tra gli scaffali, i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo nella casa di un uomo che vive adanche se risiede ufficialmente a, G.P. le sue iniziali, un 37enne senza occupazione, che è finito in manette.​A arrestarlo, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 aprile sono stati i militari del Norm, comandato dal luogotenente Domenico Colonna, con il supporto dei colleghi della stazione di Venzone, al termine di una mirata attività antidroga.​Nell’abitazione carnica del 37enne di origini triestine sono state rinvenute e4 serre artificiali fai da te, a riscaldamento forzato, tutte attrezzate con sistema di irrigazione,riflettenti e sostanze chimiche per la coltivazione delle piante di marijuana.All’interno di una di queste serre, in piena lavorazione, sono state rinvenute 8 piante di "maria", già in avanzato stato di maturazione, del peso di 4 kg e 600 grammi. Gli investigatori dell’Arma hanno trovato in varie stanze della casa altri 425 grammi di marijuana già essiccata, due bilancini di precisione, 1.340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di, numerosi piccoli contenitori di terriccio già seminati con i semi di marijuana e altri semi sono stati rinvenuti confezionati in un blister.Una volta essiccato, lo stupefacente “in piante” avrebbe prodotto un peso netto un kg e 100 grammi circa; il peso dello stupefacente sequestrato “immediatamente fruibile”, invece, si sarebbe aggirato sui 1.500 grammi, per un valore su piazza di circa 15.000-20.000 euro. Nella tarda serata del 13 aprile, P.G. è portato nel carcere di Udine, a disposizione della Procura friulana.Gli uomini del capitano Diego Tanzi hanno così disarticolato un centro di produzione di marijuana ben strutturato attivo tra i comuni di Amaro e Venzone; purtroppo la marijuana si sta diffondendo sempre di più tra la popolazione locale, con un numero di consumatori in crescita.