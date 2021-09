Convalidato l'arresto per il candidato sindaco Rossi, ma revocati i domiciliari

TRIESTE - Il giudice del tribunale di Trieste ha convalidato l'arresto del candidato sindaco del Movimento 3V, Ugo Rossi, ma ha revocato la misura cautelare dei domiciliari. Rossi è comparso stamattina in aula per l'udienza di convalida dell'arresto. Per lui è stato disposto il processo per direttissima: l'udienza è stata fissata per il 27 ottobre.

Rossi, vicino a posizioni no vax, era stato arrestato lunedì per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo i disordini registrati all'esterno di un ufficio postale, provocati da persone che si erano rifiutate di indossare correttamente la mascherina e nei quali erano rimasti contusi due carabinieri. Rossi era stato posto ai domiciliari.

Oggi in piazza Ponterosso prevista alle 17.30 una manifestazione a suo favore: annunciata la partecipazione dello stesso Rossi e di altri candidati consiglieri della sua lista.