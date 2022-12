Ruba ripetutamente il fondo cassa di un locale: 18enne ai domiciliari

TRIESTE - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Aurisina per aver rubato ripetutamente il fondo cassa di un locale di Santa Croce, sul Carso triestino. La titolare aveva denunciato di aver subito un furto per mano di ignoti che, previo scasso, si erano introdotti nel suo locale per rubare il contenuto del registratore di cassa. Episodio che si era verificato anche la notte successiva per un danno complessivo di 200 euro. I Carabinieri hanno quindi avviato le attività di indagine predisponendo una serie di servizi di controllo nelle vicinanze del locale preso di mira. Proprio durante uno di questi appostamenti, i militari (in abiti borghesi) hanno sorpreso un ragazzo che cercava di aprire nuovamente il registratore di cassa. Lo hanno dunque bloccato e tratto in arresto. Il giovane è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del processo. Le indagini proseguono per verificare l'eventuale responsabilità dell'arrestato anche in furti precedenti.