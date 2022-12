Pizzicato con addosso un coltello e 50 grammi di hashish: arrestato

TRIESTE - Un uomo di 40 anni, di origine pakistana è stato arrestato perché trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Nel pomeriggio di alcuni giorni fa le pattuglie in borghese della Polizia locale, osservando uno dei punti di aggregazione giovanile in piazza Goldoni, nei pressi di un noto fast-food in quel momento molto frequentato, hanno notato una persona che per età ed atteggiamento appariva slegato dal contesto giovanile. Gli operatori hanno pertanto deciso di effettuare un controllo di polizia nei suoi confronti: l'uomo ha cercato subito di disfarsi di mezzo etto di hashish e di un bilancino, tentando poi di estrarre un coltello a scatto. Gli operatori immediatamente lo hanno bloccato nel tentativo di utilizzare il coltello, recuperando la sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso anche di un'ingente somma di euro in piccolo taglio, possibile provento dell'attività di spaccio.

Conclusa la perquisizione personale e domiciliare, il 40enne è stato tratto in arresto e su disposizione del magistrato di turno, è stato portata al carcere del Coroneo.