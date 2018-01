Arrestato passeur 26enne: trasportava in auto tre clandestini

di E.B.

TRIESTE - Accompagnava in Italia tre connazionali con divieto di ingresso nell’area Schengen, quando è stato fermato alla guida di un’da una pattuglia della Polizia di Frontiera. Protagonista del fatto, accaduto ieri notte in località Pese, è un, A.C. di 26 anni, arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I tre passeggeri - di 23, 25 e 45 anni - sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e successivamente, come previsto dagli accordi bilaterali. A.C. è attualmente rinchiuso nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto del passeur è avvenuto durante lemirate alla repressione e prevenzione della criminalità transfrontaliera, in particolare proprio dell’immigrazione illegale. Alle attività ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che dal dicembre 2015 collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.