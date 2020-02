Arrestato il 55enne che incendiò l'Ossario di Bassano del Grappa

TRIESTE - Nel maggio 2019, armato di coltello, fece irruzione in una sala teatrale a Bassano del Grappa, in quel momento frequentata da studenti e giovani mamme per una recita scolastica, culminata poi con la fuga e l'incendio di un cantiere adiacente, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Pochi giorni fa a Padova è stato trovato in possesso di 25 grammi di eroina e di un coltello a serramanico.



E' stato arrestato dalla Polizia locale il responsabile di questi reati: se ne stava seduto ad un tavolo esterno del bar storico “Stella Polare”, dove aveva iniziato ad inveire e, a insultare pesantemente il cameriere che gli si era avvicinato, allontanando così, tra il timore e lo stupore, anche altri avventori del bar. Alla richiesta degli operatori di declinare le proprie generalità, l'uomo palesemente agitato e sotto l'effetto di sostanze alcoliche,ha categoricamente di farsi identificare. Nel frattempo sul posto, in supporto ai colleghi, è arrivata una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali, anche per tutelare l'incolumità dei numerosi passanti.



L'uomo ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori continuando a rifiutare l'identificazione tanto che è stato necessario ricorrere all'uso della forza per accompagnarlo presso la Caserma San Sebastiano di via Revoltella, per gli accertamenti di rito. Dagli accertamenti sono emersi dunque numerosi precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per evasione, rapina aggravata, danneggiamenti e reati contro le persone e il patrimonio. Da qui l'arresto, ora si trova al carcere del Coroneo dove dovrà rispondere di violenza/minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, disturbo alle persone e porto di armi od oggetti atti ad offendere.