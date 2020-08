In casa con armi da taglio e da sparo: arrestato meccanico 60enne

MUGGIA - Deteneva illegalmente armi e munizioni per armi da guerra in casa propria. Un sessantenne residente a Muggia, W. V. le sue iniziali, meccanico, ma da tempo disoccupato è stato arrestato dalla Polizia dopo una perquisizione locale nel suo domicilio. Su segnalazione, è scattata l'attività info-investigativa: l'uomo era stato arrestato proprio per reati inerenti la normativa delle armi. Nel corso della perquisizione è stato trovato e sequestrato un ingente numero di armi da taglio e da sparo, tra queste ultime sono state sequestrate pistole e fucili ad aria compressa di libera vendita, le quali erano state minuziosamente modificate, mediante l’asportazione del tappo rosso prescritto dalle legge, facendole quindi apparire a tutti gli effetti delle armi da fuoco funzionanti e ad alto indice di pericolosità. Tra il materiale sequestrato vi erano inoltre delle armi da sparo autocostruite, atte a tutti gli effetti a sparare e varie canne da arma da fuoco.



L'uomo infatti, esperto di meccanica, all'interno della casetta dove vive con l'anziano padre, aveva attrezzato una stanza, a lui soltanto accessibile, dove sono state rinvenute le armi, oltre a varie tipologie e calibri di munizionamento, comprendenti anche munizionamenti da guerra. Durante l'intervento il 60enne, già seguito dal servizio di Salute Mentale, ha dato in forte escandescenza, tentando invano di impedire ai poliziotti di eseguire la perquisizione e ha persino nascosto alla cintola un coltello da cucina. Due dei poliziotti intervenuti sono stati costretti a ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate durante l'operazione di polizia. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di armi clandestine, munizionamento da guerra, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.