Apprendista di 20 anni ferito gravemente nella pausa pranzo

TRIESTE - Un giovane, apprendista di un noto bar del centro di Trieste, è rimasto gravemente ferito intorno all'ora di pranzo, sembra da una arma bianca, in circostanze che non sono state ancora chiarite. Il giovane è stato soccorso e portato in ambulanza in ospedale. Sul posto è accorsa anche la polizia che sta indagando sulle circostanze del ferimento. Non si esclude alcuna pista, né quella dell'aggressione né quella di un eventuale tentativo di suicidio. Il giovane, che avrebbe poco più di 20 anni, è stato trovato dai colleghi di lavoro in un lago di sangue nei pressi della toilette. Il locale è in centro a Trieste in via Cassa di Risparmio. La strada, pedonale, è transennata.