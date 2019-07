Appartamento a fuoco, inquilini intossicati e palazzo evacuato

di E.B.

TRIESTE - Paura in un condominio di via Crispi 33 per l'incendio di un appartamento all'ultimo piano. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con autobotte, autoscala ed autovettura con funzionario. Stando alle prime ricostruzioni, vi sarebbero degliper aver inalato il fumo sprigionato dalle fiamme. Ancora sconosciute le cause del rogo. Il palazzo è statoper ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche Polizia di Stato, Polizia locale e sanitari del 118. La via interessata e quelle limitrofe sono state chiuse al traffico, anche pedonale. L'appartamento in fiamme sarebbe inagibile e pare che all'interno non vi fosse nessuno al momento dello scoppio.