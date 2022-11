Anziano preso a botte e derubato in casa: arrestato un 43enne

TRIESTE - Un 43enne siciliano, residente a Trieste, già arrestato il 1 novembre per il reato di rapina aggravata, è finito nuovamente in manette per lo stesso reato e per lesioni personali aggravate. Si chiama Simone Batturi. I minuziosi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di accertare che l'uomo, resosi responsabile della rapina ai danni dell’anziano, aveva in precedenza commesso lo stesso reato. Il rapinatore, prima ancora di essere arrestato in flagranza di reato, si era introdotto nell’appartamento di un 80nne, in via Zorutti, malmenando la vittima e rubando il portafogli contenente alcune tessere bancomat, dei soldi nonchè un televisore.

L’anziano è stato soccorso solamente nella mattinata del 2 novembre grazie all’intervento di un vicino di casa che, insospettito per non averlo visto, si è recato nella sua abitazione, rinvenendolo ancora a terra. Sul posto è arrivata una pattuglia della sezione Radiomobile ed un’ambulanza del 118 che ha dunque trasportato l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale Cattinara dove si trova ancora ricoverato con una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate a seguito delle percosse ricevute dal rapinatore affinché consegnasse il denaro in suo possesso.