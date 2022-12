Anziano picchiato con due pistole e rapinato: condannati i due responsabili

TRIESTE - Condannato in primo grado a 11 anni, 10 mesi e 6 giorni di reclusione il quarantenne triestino P.D., accusato di aver commesso, insieme a un complice residente nel goriziano, una rapina a mano armata nel settembre 2017 ai danni di un settantenne, abitante in Strada del Friuli. I due avrebbero picchiato e minacciato con due pistole l'anziano prima di rapinarlo di alcuni monili in oro e di un orologio Rolex.

Il complice 30enne condannato a 5 anni

Come fa sapere la questura di Trieste, un'attenta serie di indagini ha consentito di raccogliere importanti elementi a carico delle due persone ritenute responsabili della rapina e di diversi furti aggravati commessi in seguito. Dopo un'analisi di filmati registrati da varie telecamere di videosorveglianza, il personale della Squadra Mobile ha individuato un veicolo sospetto e alcuni pregiudicati, poi sottoposti a intercettazioni telefoniche e ambientali. In successive perquisizioni erano stati rinvenuti nel goriziano nell'abitazione di L.S. di 30 anni, altri elementi che facevano ritenere il coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda. In breve, la pm Maddalena Chergia ha chiesto e ottenuto un'ordinanza della misura cautelare in carcere a carico dei due indagati, eseguita il 26 ottobre 2018. Poco dopo i due sono stati rinviati a giudizio. Il trentenne goriziano ha ammesso le sue responsabilità ed è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato a 5 anni di reclusione; l'altro ha affrontato il processo con rito ordinario al termine del quale è stato riconosciuto colpevole.