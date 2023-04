Pizzicato mentre danneggia la fiancata di un'auto: 80enne nei guai

TRIESTE- Ottantenne denunciato per il presunto danneggiamento di un'auto in sosta. Il fatto risale a qualche settimana fa quando il Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale ha ricevuto la denuncia di un cittadino per il danneggiamento del suo veicolo in sosta. Affacciato dal suo appartamento, in zona San Vito, aveva notato un uomo anziano che, dopo essersi avvicinato alla sua auto, ha iniziato a incidere tutta la fiancata con un oggetto appuntito. Il proprietario del mezzo, con grande prontezza di riflessi, è riuscito però a riprenderlo con il cellulare e, durante la denuncia, ha consegnato il video alla Polizia quale elemento di prova.





Gli investigatori hanno dunque acquisito sul territorio informazioni sui possibili sospetti ed il confronto con le immagini del video ha permesso loro di focalizzare l'attenzione su uno specifico individuo - un uomo di 80 anni - che è stato subito convocato nella caserma di via Revoltella. Questi, di fronte alle evidenze dei fatti, ha ammesso le sue responsabilità: da qui la denuncia per danneggiamento aggravato.