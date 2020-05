Anziana uccisa con il battitappeto, confermata condanna a 26 anni

TRIESTE - La Corte d'assise d'appello di Trieste ha confermato la condanna a 26 anni di reclusione nei confronti di Tiziano Castellani. Lo riportano i media locali. L'uomo, 46 anni, pordenonese ma domiciliato a Trieste, era accusato dell'omicidio di Nerina Zennaro Molinari - l'87enne uccisa nella sua casa di via Puccini a Trieste nel gennaio del 2016 - con una serie di colpi sferrati alla schiena con un battitappeto, e di aver tentato di far esplodere l'appartamento, saturandolo di gas, allo scopo di cancellare le tracce dell'omicidio. L'anziana era stata trovata morta dalla badante la mattina del 22 gennaio. Nel febbraio dello scorso anno Castellani, un ex venditore porta a porta di aspirapolvere, era stato condannato a 22 anni di reclusione per l'omicidio e 4 per la tentata esplosione. © RIPRODUZIONE RISERVATA